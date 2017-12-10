 Toronto, MLS Kupası'nı ilk kez kazandı! – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    , Kupası'nı ilk kez kazandı!

    Toronto, MLS Kupası'nı ilk kez kazandı!

    , Seattle Sounders'ı 2-0 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi () Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü.

    2017 Kupası, ile Seattle Sounders arasında, Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Stadı'nda oynanan maçla sahibini buldu. Seattle Sounders'ı 2-0 mağlup eden Toronto, ilk defa şampiyonluğa ulaştı.

    1996'dan beri oynanan MLS Kupası'nı en fazla kazanan takım Los Angeles Galaxy'nin 5 şampiyonluğu bulunuyor.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:30
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