Toronto, MLS Kupası'nı ilk kez kazandı!

Toronto, Seattle Sounders'ı 2-0 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü.
2017 MLS Kupası, Toronto ile Seattle Sounders arasında, Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Stadı'nda oynanan maçla sahibini buldu. Seattle Sounders'ı 2-0 mağlup eden Toronto, ilk defa şampiyonluğa ulaştı.
1996'dan beri oynanan MLS Kupası'nı en fazla kazanan takım Los Angeles Galaxy'nin 5 şampiyonluğu bulunuyor.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:30
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Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
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Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
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