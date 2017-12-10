Sneijder Galaxy’de

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransız ekibi Nice'in yolunu tutan Sneijder MLS ekibi La Galaxy ile anlaştı. Nice ile bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Sneijder 8 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen Hollandalı futbolcu takımdan gönderilmişti.