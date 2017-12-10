 Sneijder Galaxy’de – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Sneijder Galaxy’de

    Sneijder Galaxy’de
    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransız ekibi Nice'in yolunu tutan Sneijder MLS ekibi La Galaxy ile anlaştı. Nice ile bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Sneijder 8 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen Hollandalı futbolcu takımdan gönderilmişti.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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