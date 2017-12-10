 Celtic tribünlerinden Kudüs mesajı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Celtic tribünlerinden Kudüs mesajı

    Celtic tribünlerinden Kudüs mesajı

    İskoçya takımlarından Celtic'in taraftarları, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi.

    İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic, Kudüs meselesine duyarsız kalmadı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları Hibernian deplasmanında ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi.

    İskoç taraftarlar, "Kudüs Filistin'dir" yazılı pankartla tribünlerden ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:04
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