Celtic tribünlerinden Kudüs mesajı
İskoçya takımlarından Celtic'in taraftarları, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi.
İskoç taraftarlar, "Kudüs Filistin'dir" yazılı pankartla tribünlerden ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:04
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
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Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
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beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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