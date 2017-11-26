Bakanlar Fakıbaba ve Bak, Şanlıurfa'da
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Şanlıurfaspor- Pendikspor maçını izledi.
Bakanlar Bak ile Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulundukları Şanlıurfa'da, 11 Nisan Stadı'nda oynanan Şanlıurfaspor-Pendikspor maçını protokol tribününden takip etti.
Bakanların stada girişinde taraftarlar bir süre "Hoş geldin Fakıbaba" ve "Hoş geldin Bak" şeklinde tezahüratta bulundu. Bakanlar ise tribünden taraftarları alkışlayarak selamladı.
Karşılaşmayı dikkatle takip eden Fakıbaba ile Bak, zaman zaman maçtaki pozisyonlara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.
Her iki takımı da attıkları gollerin ardından alkışlayan bakanların izlediği maç, Şanlıurfaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:32
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Lato’ya büyük protesto
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Yorum
Aslan Lato isliklanacak ne yapti ki?!! Kör seyirci asil belhanda yi isliklasaydi...
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 6
Yorum
can Selçuk arkadaşa mesaj atarken s8 yazabilir miyim? Not:110 bin liram yok...
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Lato’ya büyük protesto
Toplam 6
Yorum
GS'li Linnes gibi adam varken oynatırsan haksızlık edersen olcagı bu. linnes ileri geri çalışıyo genç ve çok beğeniyoruz oynatsana adamı !
Bakanlar Fakıbaba ve Bak, Şanlıurfa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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