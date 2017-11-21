Zlatan tahtı kaptırdı
İsveç'in Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmesinde büyük pay sahibi olan Granqvist, ülkesinde yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
İtalya'yı saf dışı bırakara 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İsveç'in savunma hattındaki lideri Andreas Granqvist, ülkesinde 2017 yılının en iyi futbolcusu seçildi.
32 yaşındaki futbolcu böylece, üst üste 10 kez olmak üzere toplam 11 kez bu ödüle layık görülen kazanan Zlatan Ibrahimovic'i tahtından indirmiş oldu. Yaşadığı ciddi sakatlık sebebiyle yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta sahalara dönen Zlatan, bu yıl "İsveç'te yılın en başarılı hücum oyuncusu" ödülüyle yetindi.
Milli takımın yanı sıra Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar'da da kaptanlık görevini üstlenen Andreas Granqvist, İsveç'in 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 10 maça da ilk 11'de başladı. Tecrübeli stoper, İtalya ile oynanan playoff maçlarında da defanstaki oyunuyla beğeni toplamıştı. Granqvist geçtiğimiz yıl Zlatan Ibrahimovic'in milli takımı bırakma kararı almasının ardından İsveç Milli Takımı'nın yeni kaptanı seçilmişti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:01
-
‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 9
Yorum
sdf sdf oynatın o zaman kardeşim daha çok oynatın korkum eljifi bile yedek yapacaksınız
-
Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 8
Yorum
sdf sdf emenikeyide alın bare işiniz gücünüz eskiler
-
‘20 milyon euro’luk adam’
Toplam 9
Yorum
GÖKHAN S 20 Milyon € luk adam olması için 2 sene şampiyonluk getiren adam olması gerekir.Türkiyede Tolgay,Cenk Oğuzhan Gökhan Töre dışında kimse
Zlatan tahtı kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.