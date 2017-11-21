Zlatan tahtı kaptırdı

İtalya'yı saf dışı bırakara 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İsveç'in savunma hattındaki lideri Andreas Granqvist, ülkesinde 2017 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

32 yaşındaki futbolcu böylece, üst üste 10 kez olmak üzere toplam 11 kez bu ödüle layık görülen kazanan Zlatan Ibrahimovic'i tahtından indirmiş oldu. Yaşadığı ciddi sakatlık sebebiyle yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta sahalara dönen Zlatan, bu yıl "İsveç'te yılın en başarılı hücum oyuncusu" ödülüyle yetindi.

Milli takımın yanı sıra Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar'da da kaptanlık görevini üstlenen Andreas Granqvist, İsveç'in 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 10 maça da ilk 11'de başladı. Tecrübeli stoper, İtalya ile oynanan playoff maçlarında da defanstaki oyunuyla beğeni toplamıştı. Granqvist geçtiğimiz yıl Zlatan Ibrahimovic'in milli takımı bırakma kararı almasının ardından İsveç Milli Takımı'nın yeni kaptanı seçilmişti.