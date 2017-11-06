UEFA'dan Cüneyt Çakır’a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play-Off müsabakasını yönetecek.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:49
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 7
Yorum
Fikret Baskan duy sesimizi Kerem i öven arkadasa katiliyorum.Süper is yapar hem de gelcegi cok parlak, muhakkak alinsin.Hatta Come to Besiktas kampanyasi yapalim hemen
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İşte 'VAR' raporu! Göztepe'nin golü ofsayt...
Toplam 3
Yorum
YAKUP DAHA ne bekleniyor bu sistem için biran önce girsin artık devreye
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Fenerbahçe skoru koruyamıyor
Toplam 10
Yorum
FB Aykut un sistemi Mehter takımı gibi 2 ileri 1 geri bunu gören rakip takım stoperlerini bile ileri gönderip gol arıyor 1 gol üzerine yat sist
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