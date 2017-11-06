 UEFA'dan Cüneyt Çakır’a görev – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan ’a görev

    UEFA'dan <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>’a görev

    FIFA kokartlı hakem , İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play-Off müsabakasını yönetecek.

    FIFA kokartlı hakem , İsveç-İtalya karşılaşmasında düdük çalacak. İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:49
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