Antalya'da yaşayan Ömer Süzen, 2008'de Yüksekova'da mayına basması sonucu sağ bacağını kaybetti.

Tedavisinin ardından arkadaşlarının da ısrarıyla futbola başlamaya karar veren Süzen, 9 yıldır ampute futbol oynuyor.

Evli ve iki çocuk babası Süzen, yaptığı açıklamada, mayına basması sonucu sağ bacağının yanı sıra kısmen sağ gözünü de kaybettiğini söyledi.

Toplum içine Gaziler Günü'nde çıkmaya başladığını anlatan Süzen, bacağı olmadığı için utandığını, bu yüzden de uzun süre dışarıya çıkmadığını ifade etti.

Rehabilitasyon sürecinden sonra ampute futbol oynamaya karar verdiğinde bazı endişelerinin olduğunu aktaran Ömer Süzen, top oynadığında diğer ayağını kaybetmekten korktuğunu dile getirdi.







"KENDİMİ ENGELLİ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Antalya'da kurulan ampute futbol takımı için çağrıldığında korkularından dolayı kabul etmese de arkadaşları tarafından zorla antrenmana götürüldüğünü ifade eden Süzen, psikolojisinin oynamaya başladığı futbolla düzeldiğini kaydetti.

Süzen, Antalya ASAT Gençlik ve Spor Kulübünün Ampute Futbol 1. Lig takımında futbol hayatını sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Mayın beni durduramadı. Sahalarda yine top oynuyorum. Ayağım varken yapamadığım, yaşayamadığım duyguları ampute futbolla gerçekleştirdim. Kendimi engelli olarak görmüyorum. Futbol bir anlamda hayatımda motivasyonumu artırdı. Arkadaşlarımın yanında çok mutluyum. İzlemeye gelenler faul olduğunda bizim için endişeleniyor. Bu bakış açısı değişmeli. Normal maç izler gibi maçları izlesinler. Bize acıyarak bakmasınlar. Engellerimizi aşıp da buraya geldik."

Yıllar önce voleybol milli takımı seçmeleri için davet aldığını anlatan Ömer Süzen, "Seçmeleri geçerek milli formayı giymeye hak kazandım. Uluslararası turnuvaya katıldım." dedi.

Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu öncesi bu sporun pek bilinmediğini vurgulayan Süzen, kazanılan başarının herkes gibi kendilerini de sevindirdiğini söyledi.

Süzen, şampiyonluk sonrası özellikle engellilerin kendine olan öz güveninin yerine geldiğini bildirdi.