Azerbaycan Milli Takımı, Kurbanov'a emanet
Azerbaycan'ın Karabağ takımını çalıştıran Kurban Kurbanov, milli takım teknik direktörlüğüne getirildi.
Azerbaycan Futbol Federasyonundan (AFFA) yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'den boşalacak teknik direktörlük görevine Kurbanov'un getirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
45 yaşındaki Kurbanov'un, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi uzatılmayan Prosinecki'nin ardından göreve başlayacağı kaydedildi.
Karabağ Kulübü de Kurbanov'un hem Karabağ'ı hem milli takımı aynı anda çalıştıracağını açıkladı.
Kurbanov yönetiminde son 4 yılda ligi şampiyon tamamlayan Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olmuştu.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:33
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
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Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
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Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
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