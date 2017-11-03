 Azerbaycan Milli Takımı, Kurbanov'a emanet – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Azerbaycan Milli Takımı, Kurbanov'a emanet

    Azerbaycan Milli Takımı, Kurbanov'a emanet

    Azerbaycan'ın Karabağ takımını çalıştıran , milli takım teknik direktörlüğüne getirildi.

    Azerbaycan Futbol Federasyonundan (AFFA) yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'den boşalacak teknik direktörlük görevine Kurbanov'un getirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

    45 yaşındaki Kurbanov'un, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi uzatılmayan Prosinecki'nin ardından göreve başlayacağı kaydedildi.

    Karabağ Kulübü de Kurbanov'un hem Karabağ'ı hem milli takımı aynı anda çalıştıracağını açıkladı.

    Kurbanov yönetiminde son 4 yılda ligi şampiyon tamamlayan Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olmuştu.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:33
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