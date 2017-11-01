 Mete Kalkavan babasının anısına ağaç dikti – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    babasının anısına ağaç dikti

    Mete Kalkavan babasının anısına ağaç dikti

    Süper Lig hakemlerinden , birkaç ay önce hayata veda eden babası Ahmet İhsan Kalkavan anısına ağaç dikti.

    FIFA kokartlı hakemlerden , 24. Dönem Samsun Milletvekili Merhum Ahmet İhsan Kalkavan hayrına ağaç dikti. Kalkavan, Samsun Kurupelit Büyükoyumca Köyü'nde Samsun Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Ağaçlandırma Birimi personeli ile birlikte 50 batı ladini ve toros sediri fidanları ile ağaçlandırma çalışması yaptı. Etkinlikte Mete Kalkavan'ın yanı sıra merhumun eşi Gülşen Kalkavan ve kızı Melis Kalkavan Erdoğan da yer aldı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:24
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