Mete Kalkavan babasının anısına ağaç dikti
Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, birkaç ay önce hayata veda eden babası Ahmet İhsan Kalkavan anısına ağaç dikti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:24
-
‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 34
Yorum
kaya sen sevk edersin. Disiplin kurulu bakar ceza vermek lazım mı değil mi diye. sen görevini yap bi öncelikle.
-
Ne oldu sana!
Toplam 5
Yorum
vinyadur ne yani gese tolganın performası yüzünden mi kaybetmiş yani ?
-
Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 11
Yorum
Sana kalsa 5-6 ayda bir teknik direktör değiştirecez. Fatih Terim gelemez bu takıma. Geçti o günler.
Mete Kalkavan babasının anısına ağaç dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.