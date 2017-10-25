 Afrika'da isyan çıktı! – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Afrika'da isyan çıktı!

    Afrika'da isyan çıktı!

    Puskas ödülünün röveşatayla gol atan kaleci Masuluke yerine Olivier Giroud’ya verilmesi Afrika’da tepki topladı

    FIFA'nın yılın ödüllerini verdiği The Best ödül törenine tercihi damga vurdu. Arsenalli Olivier Giroud'nun akrep vuruşu yılın golü seçilirken, Afrika futbolunun tüm aktörleri bu tercihe tepki gösterdi. Baroka FC'nin Güney Afrikalı kalecisi Oscarine Masuluke'nin Orlando Pirates deplasmanının 90+6'ncı dakikasında röveşatayla attığı golle takımına eşitliği getirmesinin yılın golü olmamasına tepki gösteren Afrikalılar, FIFA'yı protesto etti. Avrupalı birçok futbolsever de bu isyana katıldı. Giroud'nun akrep vuruşu beğenilse de Masuluke'nin hakkının yendiği fikri sosyal medyanın ortak fikriydi.



    UĞUR KARAKULLUKÇU: FIFA TARİHİ FIRSAT

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afrika'da isyan çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.