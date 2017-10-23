Malatyaspor USA şampiyonluğa koşuyor!
Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde mücadele eden, Ümit Karan’ın çalıştırdığı Malatyaspor USA, Bronx Supreme FC takımının 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.
Malatyaspor USA Teknik direktörü Ümit Karan maç sonrası yaptığı açıklamada "Bu sene Amerika'da şampiyonluk kupasını alacağız. Oynadığımız 6 maçtan 5'ini kazandık. Her hafta daha iyi oynayarak lige ağırlığımızı tamamen koyduk. Şampiyonluk hedefine yaklaşıyoruz" dedi. Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu da takımın şampiyonluk havasına girdiğini belirterek "inşallah Amerika'da ipi göğüsleyeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerini bizleri görmeye ve destek olmaya davet ediyoruz" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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