Haberler Fransa Ligue 1 Metz - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Metz - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz - Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Monaco maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Dünyanın en iyi stadyumu belli oldu! Türkiye'den tek takım var...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sultanbeyli mitinginde önemli açıklamalar
EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye...
B. Münih'ten Sacha Boey kararı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lyon - Reims maçı ne zaman?
Lille - Lens maçı ne zaman?
LGS NE ZAMAN 2024? | Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl hangi, ay, ayın kaçında yapılacak?
DENKLİK İÇİN YKS ŞARTI KALKTI MI? SON DAKİKA YÖK'ten denklik açıklaması
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Mart rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan G.Saraylı isme 2 maç men! PFDK'dan G.Saraylı isme 2 maç men! 16:50
Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman? Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman? 16:45
Beşiktaş'ı eleyen ÇBK Mersin finalde Beşiktaş'ı eleyen ÇBK Mersin finalde 16:35
Voleybolda şampiyon İstanbul'dan çıkacak! Voleybolda şampiyon İstanbul'dan çıkacak! 16:34
EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye... EURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye... 16:15
Ali Koç göreve devam edecek mi? Açıklandı... Ali Koç göreve devam edecek mi? Açıklandı... 16:13
Daha Eski
Lyon - Reims maçı ne zaman? Lyon - Reims maçı ne zaman? 16:11
Metz - Monaco maçı ne zaman? Metz - Monaco maçı ne zaman? 16:09
Premier Lig yönetiminden flaş karar! Premier Lig yönetiminden flaş karar! 16:03
G.Saray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor G.Saray'da sürpriz gelişme! Biri gidiyor biri kalıyor 15:46
Milan Leao'nun bonservisini belirledi! Milan Leao'nun bonservisini belirledi! 15:40
Fiorentina - Milan maçı ne zaman? Fiorentina - Milan maçı ne zaman? 15:30