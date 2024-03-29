Metz - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz - Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Monaco maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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