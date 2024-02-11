Haberler Fransa Ligue 1 Nice - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nice - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 12:00
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Nice - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Monaco maçı 11 Şubat Pazar günü saat 22.45'te Bein Sports 4 ve beIN Sports Tod TV'de canlı yayınlanacak.

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