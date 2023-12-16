Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lens - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:10
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Lens - Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Reims maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te BeIN Sport 3'te canlı yayınlanacak.

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