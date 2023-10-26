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Fransa'da skandal karar! Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ın hapsi isteniyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Ceyazirli futbolcu Youcef Atal geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek mesajı paylaşmıştı. Paylaşımın ardından harekete geçen Nice kulübü 27 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Youcef Atal ile ilgili yeni bir gelişme yaşanırken yıldız futbolcu hakkında skandal bir ceza istendi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:18 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:22
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Fransa'da skandal karar! Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ın hapsi isteniyor

İsrail'in Gazze'de hedef farketmeksizin orantısız güç kullanması ve binlerce Filistinli vatandaşın ölümüne neden olması birçok futbolcu tarafından tepki alırken yaşanan olaylara kayıtsız kalamayan bir diğer isim de Nice forması giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal'dı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu için Fransa Ligue 1 yönetimi skandal bir karar almış ve Youcef Atal'a 7 maçtan men cezası vermişti.

7 SENE HAPİS CEZASI

Diğer yandan Fransız basınında yıldız oyuncunun 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

Cezayirli oyuncuya 100 bin euro da para cezası uygulanacağı belirtildi.

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