Fransa'da skandal karar! Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ın hapsi isteniyor

İsrail'in Gazze'de hedef farketmeksizin orantısız güç kullanması ve binlerce Filistinli vatandaşın ölümüne neden olması birçok futbolcu tarafından tepki alırken yaşanan olaylara kayıtsız kalamayan bir diğer isim de Nice forması giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal'dı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu için Fransa Ligue 1 yönetimi skandal bir karar almış ve Youcef Atal'a 7 maçtan men cezası vermişti.

7 SENE HAPİS CEZASI

Diğer yandan Fransız basınında yıldız oyuncunun 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

Cezayirli oyuncuya 100 bin euro da para cezası uygulanacağı belirtildi.