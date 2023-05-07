Troyes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 34. haftada Troyes ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Troyes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - PSG maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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TROYES - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Troyes

Gallon; Zoukrou, Palmer-Brown, Rami; Balde, Agoume, Kouame, Larouci; Chavalerin, Odobert; Balde

PSG

Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Zaire-Emery, Verratti, Vitinha, Ruiz, Bernat; Mbappe, Ekitike