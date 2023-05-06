Haberler Fransa Ligue 1 Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Reims ve Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:20
Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lille maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de BeIN MAX1 kanalında canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk iddiası! Demet Özdemir partneri Engin Akyürek'ten...
Özel hayatıyla çok konuşulan Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisiyle fena yakalandı!
Kerem imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
Zaniolo'nun yerine G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RC Lens - Marsilya maçı saat kaçta?
Nice - Rennes maçı saat kaçta?
Araç satışında yeni dönem Resmi Gazete'de!
Green Card çekiliş sonuç ekranı 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cremonese-Spezia maçı ne zaman? Cremonese-Spezia maçı ne zaman? 09:30
RC Lens - Marsilya maçı saat kaçta? RC Lens - Marsilya maçı saat kaçta? 09:29
Roma-Inter maçı ne zaman? Roma-Inter maçı ne zaman? 09:21
Reims - Lille maçı saat kaçta? Reims - Lille maçı saat kaçta? 09:18
Milan-Lazio maçı ne zaman? Milan-Lazio maçı ne zaman? 09:12
Nice - Rennes maçı saat kaçta? Nice - Rennes maçı saat kaçta? 09:03
Daha Eski
Buruk yönetime onun adını verdi! Transfer... Buruk yönetime onun adını verdi! Transfer... 08:58
Werder Bremen - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 08:38
TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı 08:37
Hertha Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? Hertha Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? 08:30
Augsburg - Union Berlin maçı hangi kanalda? Augsburg - Union Berlin maçı hangi kanalda? 08:24
Mönchengladbach - Bochum maçı hangi kanalda? Mönchengladbach - Bochum maçı hangi kanalda? 08:18