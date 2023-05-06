Haberler Fransa Ligue 1 Lens Marsilya: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Lens Marsilya: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligi'nin 34. haftasında Marsilya deplasmanda Lens ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Lens oldu. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 00:45
Lens Marsilya: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'de 34. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Lens ile karşılaştı.

Zorlu mücadeleyi Lens 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fofana ve 60. dakikada Openda kaydetti. Marsilya'nın tek golü 88. dakikada Dimitri Payet'ten geldi. Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Marsilya ligde 8 maç sonra kaybetti. Lens ise üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Lens, puanını 72'ye çıkardı ve Marsilya'nın 2 puan önünde 2. sıraya yerleşti..

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Mete Kalkavan’ın kararları çok konuşuldu! Antalyaspor - Beşiktaş maçına penaltı ve kırmızı kart damga vurdu…
Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RC Lens - Marsilya maçı saat kaçta?
Reims - Lille maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Mayıs)
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim müjdesi!
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 00:45
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:15
Müthiş maçta kazanan Adana Demirspor! Müthiş maçta kazanan Adana Demirspor! 23:13
Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu? 22:41
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi? 22:35
"Maçın hikayesi bambaşka olabilirdi" "Maçın hikayesi bambaşka olabilirdi" 22:01
Daha Eski
Tayfur Bingöl: İki tane hayalim var... Tayfur Bingöl: İki tane hayalim var... 21:53
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! 21:40
Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz 21:33
Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! 21:32
Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik 21:28
Salah attı Liverpool kazandı Salah attı Liverpool kazandı 21:26