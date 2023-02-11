Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:00
Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - PSG maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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MONACO - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco

Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Minamino, Camara, Fofana, Golovin; Ben Yedder, Embolo

Paris Saint-Germain

Donnarumma; Pembele, Marquinhos, Ramos, Mendes; Vitinha, Pereira, Verratti; Soler; Ekitike, Neymar

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