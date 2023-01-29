PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Reims maçı 29 Ocak Pazar günü saat 22:45'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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