Angers - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Lens maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

ANGERS - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers

Y. Fofana; Capelle, Mendy, Amadou, Houtondji, Valery; Ounahi, Bentaleb, Taibi; Sima, Salama

Lens

Samba; Gradit, Danso, Haidara; Frankowski, Onana, Abdul Samed, Machado; S. Fofana, Sotoca; Openda