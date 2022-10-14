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Flaş iddia! Juventus gözünü Igor Tudor'a dikti

Bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'da da görev yapan Hırvat teknik adam Igor Tudor, Marsilya başında önemli işlere imza atarken, Avrupa'nın dev takımlarında da bu başarı yankı buldu. İddialara göre Igor Tudor'u, İtalyan devi Juventus izlemeye aldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 18:45
Flaş iddia! Juventus gözünü Igor Tudor'a dikti

Marsilya'nın başında şu ana dek önemli işlere imza atan Igor Tudor, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı Juventus'un radarına girdi.

İtalyan basınında yer alan haberde, sezona kötü bir şekilde başlayan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrılması durumunda düşünülen isimlerden birinin Igor Tudor olduğu belirtildi.

Hırvat teknik adamın, Marsilya'da Jorge Sampaoli'den sonra göreve şüpheyle geldiği ancak şu ana kadar sergilediği performansla ligde ve Avrupa'da göz doldurduğu belirtildi. Juventus'un da, bu performansı yakından takip ettiği vurgulandı.

MARSİLYA PERFORMANSI

Fransa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tudor'un Marsilya'sı, topladığı 23 puanla 3. sırada, lider Paris Saint-Germain'in 3 puan arkasında yer alıyor. Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde ise D Grubu'nda topladığı 6 puanla, Tottenham'ın ardından ikini sırada bulunuyor.

FUTBOLCU VE ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞTI

Futbolculuk döneminde Juventus formasını giyen 44 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunda ise Torino devinde teknik direktör Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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