PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi hakkında dev skandal! Meşhur iş adamı gasp, şantaj, suistimal...

Geçtiğimiz hafta Fransa'da yayınlanan bir araştırma raporu, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi zor durumda bırakmış durumda.

Marca'da yer alan habere göre; yayınlanan rapor 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız bir iş adamı ile ilgili. Gelen bilgilere göre 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinde Al-Khelaifi'nin rolü olduğunu iddia ediyordu.

Liberation'ın yayınladığı raporda adı Tayeb B. olan iş adamının, 13 Ocak 2020'de Katara'da tutuklandığı ve 1 Kasım 2020 tarihine kadar tuduklu olduğu aktarılıyordu.

Tayeb B. tüm bilgilerini Al-Khelaifi'nin avukatlarına teslim etmesinden ve bir gizlilik anlaşması imzalamasının ardından serbest kaldı.

İş adamıyla uzlaşmaya varılmasına rağmen Fransız basınına konuşmaktan çekinmedi ve ''Katar Emiri'nin emri" nedeniyle hapse atıldığını iddia etti. İş adamının gasp ve şantaja uğradığı iddiları da yer almakta.