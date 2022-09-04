Clermont - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Toulouse maçı 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

CLERMONT - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Clermont

Diaw; Seidu, Wieteska, Ogier, Neto; Gastien, Magnin; Allevinah, Cham, Khaoui; Andric

Toulouse

Dupe; Deslier, Nicolaisen, Rouault, Zanden; Van den Boomen, Spierings; Ratao, Dejaegere, Aboukhlal; Dallinga