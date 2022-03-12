TRANSFER HABERLERİ: Zeki Çelik Lille'den ayrılıyor! Yeni durağı...

Fransa Ligi'nde geride kalan sezonun şampiyonu Lille bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Avrupa'nın en büyük takımlarından Paris Saint Germain 'i geçerek adından söz ettiren Lille'de yaşanan bu düşüş sonrası ayrılıklar gerçekleşti.

TÜRKLER ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Lille'in şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda takımın iskeletini oluşturan isimler arasında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz vardı. Lille'in kadrosunda aynı zamanda genç oyuncu Mustafa Kapı da bulunmaktaydı.

YUSUF VE MUSTAFA AYRILDI

Lille'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralandı.

Takıma geldiğinden beri forma yüzü göremeyen Mustafa Kapı ise Adana Demirspor'a transfer oldu.

2018 yazında İstanbulspor'dan transfer olduğu Lille'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mehmet Zeki Çelik ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

Lille, sözleşmesinin son yılına girecek Zeki Çelik'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Atletico Madrid ve Everton gibi kulüplerle adı anılan 25 yaşındaki sağ bek için 15 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi.

Öte yandan Fransız ekibinin, milli oyuncunun yerine Clermont'la sözleşmesi sona erecek Akim Zededka'yla (26) söz kestiği bildirildi.