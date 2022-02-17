Haberler Fransa Ligue 1 SPOR HABERİ - PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi'den Şampiyonlar Ligi sözleri!

SPOR HABERİ - PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi'den Şampiyonlar Ligi sözleri!

Spor haberi... Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Lionel Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini belirterek, "En güçlü ekipler hedeflerine ulaşır. (PSG) de bu yolda." dedi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:27
SPOR HABERİ - PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi'den Şampiyonlar Ligi sözleri!

Messi, PSG dergisine verdiği özel demeçte, en iyi takımların yarıştığı ve en ufak hatanın ekibi kupadan elediği için UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın zor olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecekleri bir takıma sahip olduklarını ifade eden Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kupasını müzelerine götürmek istediklerini kaydetti.

Lionel Messi, "En güçlü ekipler hedeflerine ulaşır. (PSG) de bu yolda. Olduğumuzdan daha güçlü olmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyük takımların defansta, hücumda ve sahanın her alanında iyi performans göstermesi gerektiğin ifade eden Messi, bunun kolektif halinde yapma kapasitesine bağlı olduğunu belirtti.

Messi, Ligue 1'in son yıllarda iyi geliştiğini belirterek, "PSG buna çok katkıda bulundu. Kulüp, Ligue 1'in dünyadaki görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı. Bugün (Ligue 1) çok rekabetçi bir lig. Her hangi bir ekip seni yenebilir. Bugün bu sporda (futbolda) her maçı kazanmak artık giderek zor hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Flaş gerçek ortaya çıktı! Real Madrid'in kapısından dönmüş Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi Brezilya...
Cin çıkarma seansında dehşet: Eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor