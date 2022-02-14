Barcelona efsanesi Lionel Messi Real Madrid'in kapısından dönmüş!

Lionel Messi bir Real Madrid efsanesi olabilirdi. Ancak Arjantinli yıldız Santiago Bernabeu'nun kapısından döndü. Nasıl mı? 2013'te Messi'nin biyografisini kaleme alan İspanyol gazeteci Guillem Balague, geçmişte yaşanan olayı Le Parisien'e anlattı.
NTV Spor'un derlediği habere göre; Barcelona, 2001'de Lionel Messi'nin transferi için ailesiyle anlaştı. Messi henüz 13 yaşındaydı ve yıllık 100 milyon peseta (600 bin euro) karşılığında anlaşma yapıldı.
Ancak o dönem Barcelona'da sportif direktör değişti. Javier Pérez Farguell, Messi ile yapılan anlaşmayı görünce şaşkına döndü. Teklifin çok yüksek olduğunu düşünüp daha düşük bir ücret teklif ettiler. Messi için o dönem, "Kendini Maradona mı sanıyor? Arjantin'e dönmesine izin verelim" diyenler bile oldu.