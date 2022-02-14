Barcelona efsanesi Lionel Messi Real Madrid'in kapısından dönmüş!

NTV Spor'un derlediği habere göre; Barcelona , 2001'de Lionel Messi 'nin transferi için ailesiyle anlaştı. Messi henüz 13 yaşındaydı ve yıllık 100 milyon peseta (600 bin euro) karşılığında anlaşma yapıldı.

Ancak o dönem Barcelona'da sportif direktör değişti. Javier Pérez Farguell, Messi ile yapılan anlaşmayı görünce şaşkına döndü. Teklifin çok yüksek olduğunu düşünüp daha düşük bir ücret teklif ettiler. Messi için o dönem, "Kendini Maradona mı sanıyor? Arjantin'e dönmesine izin verelim" diyenler bile oldu.