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Real'den Mbappe'ye servet

Mbappe, Real Madrid ile maaş konusunu da halletti. İspanyol devi, bonservis ödemeyeceği golcü için kesenin ağzını açtı. Sezon sonu Madrid’e geçecek olan Mbappe 50 milyon euro kazanacak.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Real'den Mbappe'ye servet

Fransız kulübü Paris Saint Germain (PSG) ile sözleşme yenilemeyen ve adı uzun süredir Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibiyle sezon sonu için kesin olarak anlaştığı öğrenildi. 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu ile başkent ekibi arasındaki maaş pazarlıklarında el sıkışıldığı ve Ligue 1'de sezonun bitmesiyle birlikte Mbappe'nin soluğu Madrid'de alacağı ifade edildi. Real Madrid'in bonservis ödemeden kadrosuna katacağı yıldız futbolcuya bonuslar hariç senelik 50 milyon euro maaş vereceği belirtildi. Marca gazetesinde yer alan bir başka haberde ise golcü futbolcunun Real forması giymek için artık gün saydığı yorumu yapıldı. Ayrıca Real Madrid'in Haaland ile de ilgilendiği hatırlatılarak "Bu ikilinin buluşması Real Madrid'i darboğazdaki Barcelona'nın fersah fersah önüne geçirecek" ifadesi kullanıldı.

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