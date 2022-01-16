Yusuf Yazıcı'nın menajeri yeni takımını resmen açıkladı! CSKA Moskova'ya transfer oluyor

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Milli yıldızın kulübü Lille ile CSKA Moskova'nın transfer için anlaşma sağladığını açıkladı.

Euro-Futbol.ru'ya konuşan Adem Cebeci, "Yusuf, şu anda CSKA Moskova ile sözleşme imzalamaya çok yakın. Lille ve CSKA Moskova, pratikte anlaştılar. Müzakereler çok başarılı geçti. Anlaşma kapanmaya çok yakın. Ben yüzde 90 oranında transferin bittiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'yu satın alma opsiyonuyla Lille'den kiralayacağı belirtildi.

24 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan Ağustos 2019'da Lille'e 17.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer oldu.

BU SEZON 1 GOL VE 1 ASİST

Yusuf Yazıcı, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 671 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.