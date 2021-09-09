2022’de Madrid’de

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe'nin geleceği belli oldu. 22 yaşındaki Fransız yıldız, kulübü Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda ayrılmaya karar verdi. 2018'de Monaco kulübünden 145 milyon euro karşılığında PSG'ye katılan Mbappe, Real Madrid'e transfer olmayı kafasına koydu. Los Galacticos'un transferin son günlerinde 180 milyon euro teklif etmesine rağmen PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedeflediği için izin vermemişti. Mbappe, bu yılı Neymar ve Messi ile geçirecek.



TARİHİ BİR İMZA PARASI ALACAK



Bonservisini eline aldıktan sonra Mbappe'nin 100 milyon euro'luk bir imza parasıyla birlikte Real Madrid'e imza atacağı iddia ediliyor. 22 yaşındaki futbolcunun 5 yıl kontrat yapacağı ve yıllık 40 milyon euro da maaş alacağı belirtiliyor. Mbappe'nin, Madrid'de 5 yılda 300 milyon euro'yu cebine koyup, sponsorluk anlaşmalarıyla 400 milyon euro gelir elde edeceği konuşuluyor. Diğer yandan Madrid'in yıldızı Karim Benzema, milli takım arkadaşı için, "Elbet bir gün Real'e gelecek" diyerek mesajını paylaştı.