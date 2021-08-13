Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberleri | PSG'nin yıldızı Angel Di Maria'dan Mbappe sözleri! Ayrılacak mı?

Son dakika transfer haberleri | PSG'nin yıldızı Angel Di Maria'dan Mbappe sözleri! Ayrılacak mı?

Lionel Messi'yi de transfer eden Paris Saint Germain, tarihin en iyi kadrolarından birini kurdu. Takıma bu yaz transfer döneminde Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi ve Lionel Messi gibi isimleri katan Fransız devinde, Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Di Maria'dan bu doğrultuda bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:36
Son dakika transfer haberleri | PSG'nin yıldızı Angel Di Maria'dan Mbappe sözleri! Ayrılacak mı?

Transfer döneminde şov yapan ve Lionel Messi'yi de kadrosuna katan Paris Saint Germain, tarihin en iyi takımlarından birini kurdu.

Takıma bu yaz transfer döneminde Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi ve Lionel Messi gibi isimleri katan Fransız devinde, Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Di Maria'dan bu doğrultuda bir açıklama geldi.

Arjantinli yıldız, Mbappe'nin bu kadroyu bırakıp ayrılmayacağını belirtti. Di Maria, "PSG'den daha iyi bir takım bulamayacaktır. Ayrılığı düşünmesi olası değil" dedi.

SON DAKİKA