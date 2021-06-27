Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberi: Paris Saint-Germain Achraf Hakimi konusunda anlaşmaya vardı! 70 milyon euro...

Son dakika transfer haberi: Paris Saint-Germain Achraf Hakimi konusunda anlaşmaya vardı! 70 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri... Fransız ekibi Paris Saint-Germain, transferde bombayı patlatıyor. Başkent temsilcisi, Inter forması giyen Faslı sağ bek Achraf Hakimi için her konuda anlaşmaya vardı. Fransız ekibinin kasasından 22 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 70 milyon euro çıkacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 10:51
Son dakika transfer haberi: Paris Saint-Germain Achraf Hakimi konusunda anlaşmaya vardı! 70 milyon euro...

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, transfer gündemini sarsacak bir ismi renklerine bağlıyor. Daha önce de yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren PSG, Inter'de forma giyen Faslı futbolcu Achraf Hakimi için her konuda anlaşmaya vardı.

Fransız basını, 22 yaşındaki sağ bekin gelecek hafta sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu. Inter formasıyla Serie A'da çıktığı 37 maçta 7 gol atıp 10 kez de asist yapan Hakimi için PSG'nin kasasından toplam 70 milyon euro çıkacağı bildirildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Achraf Hakimi, 2018'de Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giymişti. Yıldız futbolcu 2020 yılında 45 milyon euro karşılığında Inter'e transfer oldu.

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