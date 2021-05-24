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Fransa'nın kararları tepki çekti! , ve ...

Fransa 'de sezonu şampiyon tamamlayan , büyük bir başarıya imza attı. PSG'nin önünde zafere ulaşmayı başaran Lille'de A Milli yıldızlarımız , ve performanslarıyla lige damga vurdu. Ancak UNFP) skandal bir karar aldı. Fransa'da sezonun 11'ini hazırlayan UNFP, 3 milli yıldızımıza da yer vermedi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:19 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:19
Fransa'nın kararları tepki çekti! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille, tarihindeki 4. şampiyonluğa ulaştı. Dev zaferde büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı.

Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti. Burak Yılmaz, Lille formasıyla 16 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

LIGUE 1'İN SEÇTİĞİ YILIN 11'İ:
Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).

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