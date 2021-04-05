Haberler Fransa Ligue 1 PSG'de Verratti'den sonra Florenzi de corona virüsüne yakalandı!

'de Verratti'den sonra Florenzi de corona virüsüne yakalandı!

Son dakika spor haberi... . Futbol Ligi () ekiplerinden Paris Saint-Germain'de () forma giyen İtalyan savunma oyuncusu , yeni tip corona virüsüne (Kovid-19) yakalandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 14:27
PSG'de Verratti'den sonra Florenzi de corona virüsüne yakalandı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.

, 'nin ardından koronavirüse yakalanan ikinci 'li oyuncu oldu. İki oyuncu da UEFA çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.

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