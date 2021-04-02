Haberler Fransa Ligue 1 PSG'de Marco Verratti'nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı

'de 'nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı

ekibi Paris Saint-Germain'de yıldız futbolcu 'nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı. İtalyan yıldız, takımının ligde ve çeyrek finali ilk ayağında ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 22:28
PSG'de Marco Verratti'nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı

1. Futbol Ligi () ekiplerinden Paris Saint-Germain'de () forma giyen İtalyan oyuncu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi.

Fransa'daki Covid-19 sağlık protokolleri gereği 10 gün boyunca karantina altında kalacak Verratti, takımının ligde ve çeyrek finali ilk ayağında ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Hafta içi oynanan milli maçlar sırasında sol uyluk bölgesinde ezilme meydana gelen Verratti'nin, bu süreçte tedavisinin tamamlanması planlanıyor.



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