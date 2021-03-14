Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberleri: Di Maria'ya hırsızlık şoku! Ailesi rehin alındı

Son dakika spor haberleri: 'ya hırsızlık şoku! Ailesi rehin alındı

ekibi Paris Saint-Germain'de () forma giyen Arjantinli futbolcu 'nın takımının ile oynadığı mücadele esnasında evine hırsız girdiği ve olay sırasında evde bulunan ailesinin rehin alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 03:14 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 03:16
Son dakika spor haberleri: Di Maria'ya hırsızlık şoku! Ailesi rehin alındı

Fransa 'in 29. haftasında sahasında 'ı ağırlayan 'de yıldız futbolcu , büyük bir şok yaşadı.

Parc des Princes'ta oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli futbolcunun evine müsabaka esnasında hırsız girdi. Direktörü , teknik direktör 'ya hırsızlık olayını bildirirken, mücadelenin 62. dakikasında oyundan alınan stadyumdan ayrıldı.

AİLESİNİN DURUMU İYİ

'ta yer alan haberde, 33 yaşındaki futbolcunun evine yapılan soygunun oldukça büyük olduğu ve ailesinin rehin alındığı belirtildi. Di Maria'nın ailesinin bir süre rehin tutulduktan sonra kurtulduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MARQUINHOS'UN AİLESİNİN EVİNE DE GİRDİLER

Öte yandan Di Maria ile birlikte bir diğer PSG'li futbolcu 'un da anne ve babasının yaşadığı evin soyulduğu ancak Di Maria'nın evinde yaşanan hırsızlık olayının daha ciddi olmasından ötürü maç sırasında haber verildiği kaydedildi.

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