Haberler Fransa Ligue 1 PSG Nantes 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Nantes'e galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. PSG'nin golü ise Draxler'den geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 01:16 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 01:18
PSG Nantes 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 29. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. 'te oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve kümede kalma yarışı veren Nantes maçı 2-1 kazandı.

PSG, 42. dakikada Draxler'in attığı golle öne geçerken, Nantes'e galibiyeti getiren goller 59. dakikada ve 71. dakikada 'dan geldi. Bu sonuçla birlikte PSG'nin Nantes'e karşı 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Hafta içinde 'yı 'nden eleyen PSG, lider 'in 3 puan gerisinde, 60 puanla 2. sırada kaldı. 3 maç sonra kazanan Nantes ise 27 puana yükseldi ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

'in 30. haftasında PSG deplasmanda ile dev bir maçta karşılaşacakken, Nantes ise evinde 'i konuk edecek.

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