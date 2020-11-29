Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bu sezon hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde çarpıcı bir performansa imzasını atıyor.

Başarılı sonuçlar alan Fransız temsilcisinde öne çıkan isimler ise milli futbolcular oldu.

Fransa basınının önde gelen dergilerinden France Football, Lille'le ilgili detaylı bir hücum analizi yaptı.

"Lille hücumu: Galtier'in zengin problemi" başlığı ile sunulan haberde, takımdaki ofansif oyuncuların sayısının fazla oluşuna dikkat çekildi. Haberde yer alan ifadeler ise şöyle:

"Galtier, geçtiğimiz sezondaki gibi Osimhen ve Remy'nin ayrılığına rağmen takımı 4-4-2 oynatıyor. Zira bu sezon Lille hücumu Burak Yılmaz, Jonathan David ve Isaac Lihadji'nin gelişi ve Yusuf Yazıcı'nın güçlenmesiyle derinlik kazandı. Bu transferlere Bamba, Araujo ve Ikone de ekleniyor. Herkes oynamak istiyor ancak sadece 2 forvet, 2 kanat olmak üzere 4 oyuncu oynayabilecek. Peki, Lille'in ilk 11'inde kimler oynamalı?"

Haberin devamında, ofans hattındaki rekabetin sert olmasına rağmen Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz'ın fark yarattığı ifade edildi.

Öte yandan La Voix du Nord muhabiri Stephane Carpentier'nin Yusuf Yazıcı ile ilgili şu sözlerine yer verildi: