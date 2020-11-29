Haberler Fransa Ligue 1 Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

forması giyen ve 'ın performansları analiz edildi!

Fransız basını, bu sezon hem Avrupa'da hem ligde iyi bir performans gösteren 'in hücum hattını analiz etti. Haberde, ofansif bölgede birçok yıldıza sahip olan Lille'de öne çıkan isimlerin, ve olduğu kaydedildi. İşte milli oyuncularla ilgili o yorumlar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 11:54 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 12:04
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , bu sezon hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde çarpıcı bir performansa imzasını atıyor.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

Başarılı sonuçlar alan Fransız temsilcisinde öne çıkan isimler ise milli futbolcular oldu.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

Fransa basınının önde gelen dergilerinden France Football, 'le ilgili detaylı bir hücum analizi yaptı.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

" hücumu: Galtier'in zengin problemi" başlığı ile sunulan haberde, takımdaki ofansif oyuncuların sayısının fazla oluşuna dikkat çekildi. Haberde yer alan ifadeler ise şöyle:

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

"Galtier, geçtiğimiz sezondaki gibi Osimhen ve Remy'nin ayrılığına rağmen takımı 4-4-2 oynatıyor. Zira bu sezon Lille hücumu Burak Yılmaz, Jonathan David ve Isaac Lihadji'nin gelişi ve Yusuf Yazıcı'nın güçlenmesiyle derinlik kazandı. Bu transferlere Bamba, Araujo ve Ikone de ekleniyor. Herkes oynamak istiyor ancak sadece 2 forvet, 2 kanat olmak üzere 4 oyuncu oynayabilecek. Peki, Lille'in ilk 11'inde kimler oynamalı?"

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

Haberin devamında, ofans hattındaki rekabetin sert olmasına rağmen ile 'ın fark yarattığı ifade edildi.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

Öte yandan La Voix du Nord muhabiri Stephane Carpentier'nin ile ilgili şu sözlerine yer verildi:

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları analiz edildi!

"Bir süredir takımda göze çarpan bir oyuncu var. Bu açıkçası Yusuf Yazıcı... Lille'in son haftalarda aldığı sonuçların üzerinde büyük bir etkiye sahip. Başlangıçta sağda oynuyordu ancak artık yerini buldu. Kendini vazgeçilmez kılıyor. İlginç olan Yusuf Yazıcı'nın çıkışıyla, Burak Yılmaz da kararlılığını gösterdi."

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