Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz'a corona virüsü mü bulaştı? Galtier resmen açıkladı!

'a corona virüsü mü bulaştı? Galtier resmen açıkladı!

için son dakika haberi... A Milli Futbol Takımımızın oynadığı son maçlarda rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü futbolcu için akıllarda "Corona virüsü mü bulaştı?" sorusu vardı. Lille Teknik Direktörü Galtier yaptığı açıklamada bu sorulara açıklık getirdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:04 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:17
Burak Yılmaz'a corona virüsü mü bulaştı? Galtier resmen açıkladı!

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli golcü , Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarında (Hırvatistan, Rusya, Macaristan) forma giyememişti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak'ın rahatsızlığına ilişkin yaptığı konuşmasında, "Burak Yılmaz gelmeden 1 gün önce gece hastalandı. Hastaneye gitti. Halsiz ve 2 gündür etkilendi. Oynama şansı olmadığı için kadroya almadık." demişti.

GALTIER DE KONUŞTU
Lille Teknik Direktörü Galtier de, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken, Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Galtier, Burak Yılmaz'ın Kovid-19'a yakalanmadığını aktarırken Beşiktaş'ta da bu rahatsızlığı geçirdiğini itiraf etti ve "Burak hastaydı. Tedavi için hastaneye gitmesi gereken bir durum söz konusu oldu. Ama o Kovid-19 değil. Beşiktaş'tayken zaten bu rahatsızlığı geçirmiş. Burak, Türkiye'nin Uluslar Ligi maçında oynamadı. Eğer hasta olmasaydı 2. Uluslar Ligi maçında oynayabilirdi ancak olmadı." dedi.

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