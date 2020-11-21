Burak Yılmaz'a corona virüsü mü bulaştı? Galtier resmen açıkladı!

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli golcü Burak Yılmaz, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarında (Hırvatistan, Rusya, Macaristan) forma giyememişti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak'ın rahatsızlığına ilişkin yaptığı konuşmasında, "Burak Yılmaz gelmeden 1 gün önce gece hastalandı. Hastaneye gitti. Halsiz ve 2 gündür etkilendi. Oynama şansı olmadığı için kadroya almadık." demişti.

GALTIER DE KONUŞTU

Lille Teknik Direktörü Galtier de, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken, Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Galtier, Burak Yılmaz'ın Kovid-19'a yakalanmadığını aktarırken Beşiktaş'ta da bu rahatsızlığı geçirdiğini itiraf etti ve "Burak hastaydı. Tedavi için hastaneye gitmesi gereken bir durum söz konusu oldu. Ama o Kovid-19 değil. Beşiktaş'tayken zaten bu rahatsızlığı geçirmiş. Burak, Türkiye'nin Uluslar Ligi maçında oynamadı. Eğer hasta olmasaydı 2. Uluslar Ligi maçında oynayabilirdi ancak olmadı." dedi.



