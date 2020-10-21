PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, gelecek sezon takımdan ayrılabilir. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatma görüşmelerine yanaşmdığı belirtildi. 2022'ye kadar kontratı bulunan yıldızın, yaz transfer döneminde 1 yılı kalacak olması elini güçlendiriyor. Liverpool ve Real Madrid'in bu transfer için pusuda beklediği bildirildi. Liverpool menajeri Klopp, "Dünyada Mbappe'yi PSG'den alacak bir kulübün olduğunu düşünmüyorum" demişti.
Devlerin Mbappe rüyası
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, gelecek sezon takımdan ayrılabilir. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatma görüşmelerine yanaşmdığı belirtildi.
Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50