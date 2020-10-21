Devlerin Mbappe rüyası

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, gelecek sezon takımdan ayrılabilir. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatma görüşmelerine yanaşmdığı belirtildi. 2022'ye kadar kontratı bulunan yıldızın, yaz transfer döneminde 1 yılı kalacak olması elini güçlendiriyor. Liverpool ve Real Madrid'in bu transfer için pusuda beklediği bildirildi. Liverpool menajeri Klopp, "Dünyada Mbappe'yi PSG'den alacak bir kulübün olduğunu düşünmüyorum" demişti.