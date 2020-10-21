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Devlerin Mbappe rüyası

'nin yıldızı , gelecek sezon takımdan ayrılabilir. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatma görüşmelerine yanaşmdığı belirtildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Devlerin Mbappe rüyası

'nin yıldızı , gelecek sezon takımdan ayrılabilir. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatma görüşmelerine yanaşmdığı belirtildi. 2022'ye kadar kontratı bulunan yıldızın, yaz döneminde 1 yılı kalacak olması elini güçlendiriyor. ve 'in bu transfer için pusuda beklediği bildirildi. Liverpool menajeri Klopp, "Dünyada Mbappe'yi PSG'den alacak bir kulübün olduğunu düşünmüyorum" demişti.

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