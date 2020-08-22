Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lille ile Rennes yeni sezonun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fransa' Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk gün maçlarında, Lille ile Rennes karşı karşıya gelecek. Ligue 1'de ilk hafta maçında Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın takımı Lille'in maçını birçok Türk futbolsever takip etmek istiyor.
Fransa'nın köklü kulüplerinden biri olan Lille, yaz transfer döneminde forvet bölgesindeki açığını Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı transfer ederek kapattı. Yıldız futbolcunun bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Mücadele öncesi iki takım da neredeyse tam kadro sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte Timothy Weah'ın durumu şüpheli. Rennes'de ise sakat oyuncu yok.
LILLE - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric, Ikone, Andre, Sanches, Bamba, David, Burak Yılmaz
Rennes: Mendy, Traore, Da Silva, Aguerd, Maouassa, Camavinga, Bourigeaud, Martin, Raphinha, Niang, Terrier
LILLE - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lille - Rennes maçı bu akşam saat 22:00'da Bein sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 22.08.2020
- Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lille - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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