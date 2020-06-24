Ligue 1’den Danıştay’a ret! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Ligue 1’den Danıştay’a ret!

Ligue 1’den ’a ret!

Ligue 1’den Danıştay’a ret!

’nin (Ligue 1) gelecek sezon da 20 takımla oynanmasına karar verildi.

'nin (Ligue 1) gelecek sezon da 20 takımla oynanmasına karar verildi. Fransa'da sezonun 22 takımla oynanması için çağrı yapmıştı. Ancak skışacak fisktür nedeniyle bu öneri reddedildi.
  1. 24.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ligue 1’den Danıştay’a ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA