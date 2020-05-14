Zeki Çelik yabancı hayranlığından şikayetçi

Corona virüsü nedeniyle liglerin tescil edildiği Fransa'dan yurda dönen Zeki Çelik, #evdekalhareketsizkalma adlı platformuna açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki yabancı hayranlığının genç futbolcuları olumsuz etkilediğini vurgulayan milli futbolcu, "Türk futbolunda yabancılara düşkünlük var. Gençlere pek önem verilmiyor. Ben bu gençlerden biriydim ama takımımda şans bulduktan sonra Lucescu hoca da milli takımda bana şans vermeye başladı ve sonrası da hep güzel oldu" dedi. Yurda dönüşte salgın nedeniyle Gaziantep'te karantina altına alınan 22 yaşındaki defans oyuncusu, Lille'deki mutlu olduğunu belirterek, "Burada hocam beni çok iyi destekledi. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum Yusuf Yazıcı ile iyi anlaşıyorum" diye konuştu.



EKİP RUHUYLA MİLLİ BAŞARI

Milli takımdaki başarıyı ekip ruhuna bağlayan Zeki, "Başarının sırrı da Çağlar, Cengiz, Merih, Enes, Yusuf ve Abdulkadir gibi takımdaki pek çok oyuncu ile genç milli takımlardan beri birlikteyiz. Hocamız da bize çok iyi bilgi aktarımı yaptı. Halkımızın ne istediğini bize iyi bir şekilde anlattı" dedi.