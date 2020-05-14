Zeki Çelik yabancı hayranlığından şikayetçi - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Zeki Çelik yabancı hayranlığından şikayetçi

Çelik yabancı hayranlığından şikayetçi

Zeki Çelik yabancı hayranlığından şikayetçi

İki yıldır liginde formasıyla başarılı bir grafik çizen milli futbolcu, gençlere daha fazla şans tanınmasını istedi ve “ futbolunda yabancılara düşkünlük var” diye konuştu.

Corona virüsü nedeniyle liglerin tescil edildiği 'dan yurda dönen Çelik, #evdekalhareketsizkalma adlı platformuna açıklamalarda bulundu. futbolundaki yabancı hayranlığının genç futbolcuları olumsuz etkilediğini vurgulayan milli futbolcu, "Türk futbolunda yabancılara düşkünlük var. Gençlere pek önem verilmiyor. Ben bu gençlerden biriydim ama takımımda şans bulduktan sonra Lucescu hoca da milli takımda bana şans vermeye başladı ve sonrası da hep güzel oldu" dedi. Yurda dönüşte salgın nedeniyle 'te karantina altına alınan 22 yaşındaki defans oyuncusu, 'deki mutlu olduğunu belirterek, "Burada hocam beni çok iyi destekledi. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum Yazıcı ile iyi anlaşıyorum" diye konuştu.

EKİP RUHUYLA MİLLİ BAŞARI
Milli takımdaki başarıyı ekip ruhuna bağlayan Zeki, "Başarının sırrı da Çağlar, Cengiz, Merih, Enes, Yusuf ve Abdulkadir gibi takımdaki pek çok oyuncu ile genç milli takımlardan beri birlikteyiz. Hocamız da bize çok iyi bilgi aktarımı yaptı. Halkımızın ne istediğini bize iyi bir şekilde anlattı" dedi.

  1. 14.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeki Çelik yabancı hayranlığından şikayetçi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA