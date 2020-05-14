Zeki Çelik yabancı hayranlığından şikayetçi
İki yıldır Fransa liginde Lille formasıyla başarılı bir grafik çizen milli futbolcu, gençlere daha fazla şans tanınmasını istedi ve “Türk futbolunda yabancılara düşkünlük var” diye konuştu.
Corona virüsü nedeniyle liglerin tescil edildiği Fransa'dan yurda dönen Zeki Çelik, #evdekalhareketsizkalma adlı platformuna açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki yabancı hayranlığının genç futbolcuları olumsuz etkilediğini vurgulayan milli futbolcu, "Türk futbolunda yabancılara düşkünlük var. Gençlere pek önem verilmiyor. Ben bu gençlerden biriydim ama takımımda şans bulduktan sonra Lucescu hoca da milli takımda bana şans vermeye başladı ve sonrası da hep güzel oldu" dedi. Yurda dönüşte salgın nedeniyle Gaziantep'te karantina altına alınan 22 yaşındaki defans oyuncusu, Lille'deki mutlu olduğunu belirterek, "Burada hocam beni çok iyi destekledi. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum Yusuf Yazıcı ile iyi anlaşıyorum" diye konuştu.
EKİP RUHUYLA MİLLİ BAŞARI
Milli takımdaki başarıyı ekip ruhuna bağlayan Zeki, "Başarının sırrı da Çağlar, Cengiz, Merih, Enes, Yusuf ve Abdulkadir gibi takımdaki pek çok oyuncu ile genç milli takımlardan beri birlikteyiz. Hocamız da bize çok iyi bilgi aktarımı yaptı. Halkımızın ne istediğini bize iyi bir şekilde anlattı" dedi.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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