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29 Mart 2020, Pazar
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Mbappe de boş geçmedi

Mbappe de boş geçmedi

’nin süper yıldızı , Fransız kuruluşu ’na yüklü bir bağış yaptı.

'nin süper yıldızı , Fransız kuruluşu 'na yüklü bir bağış yaptı. Siteden yapılan açıklamada, "Mbappe çok önemli bir katkı yaptı. Onun cömertliği sayesinde ilk yardım ihtiyaçlarımız, yiyecek-içecek, barınak ve su ihtiyaçlarının yanı sıra hijyen konusundaki eksikler de tamamlanacak" ifadelerine yer verildi.
  1. 29.3.2020
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