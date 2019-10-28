Monaco'yu taşıyan Slimani sakatlandı
Monaco'da bu sezon gösterdiği performansla adeta küllerinden doğan Cezayirli futbolcu Islam Slimani'nin, Nantes ile oynanan maç sonrası sakatlandığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, Fenerbahçe'de geçirdiği kötü sezonun ardından Fransız ekibinde yeniden doğmuştu.
Sezon başından bu yana takımın diğer forveti Wissam Ben Yedder ile birlikte Ligue 1'e damga vuran ikili olark gösterilen Islam Slimani'nin Nantes maçında kas zorlanması yaşadığı ve sakatlandığı açıklandı.
Bu sezon çıktığı 8 maçta 5 gol atarken 7 de asist yapan Slimani, Fransa Lig Kupası'nda Olympique Marsilya'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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