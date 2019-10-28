Monaco'yu taşıyan Slimani sakatlandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, Fenerbahçe'de geçirdiği kötü sezonun ardından Fransız ekibinde yeniden doğmuştu.

Sezon başından bu yana takımın diğer forveti Wissam Ben Yedder ile birlikte Ligue 1'e damga vuran ikili olark gösterilen Islam Slimani'nin Nantes maçında kas zorlanması yaşadığı ve sakatlandığı açıklandı.

Bu sezon çıktığı 8 maçta 5 gol atarken 7 de asist yapan Slimani, Fransa Lig Kupası'nda Olympique Marsilya'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.