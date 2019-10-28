Monaco'yu taşıyan Slimani sakatlandı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Monaco'yu taşıyan Slimani sakatlandı

'yu taşıyan Slimani sakatlandı

Monaco'yu taşıyan Slimani sakatlandı

'da bu sezon gösterdiği performansla adeta küllerinden doğan Cezayirli futbolcu Islam Slimani'nin, Nantes ile oynanan maç sonrası sakatlandığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ligue 1 ekiplerinden 'nun sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, 'de geçirdiği kötü sezonun ardından Fransız ekibinde yeniden doğmuştu.

Sezon başından bu yana takımın diğer forveti Wissam Ben Yedder ile birlikte Ligue 1'e damga vuran ikili olark gösterilen Islam Slimani'nin Nantes maçında kas zorlanması yaşadığı ve sakatlandığı açıklandı.

Bu sezon çıktığı 8 maçta 5 gol atarken 7 de asist yapan Slimani, Fransa Lig Kupası'nda Olympique Marsilya'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

  1. 28.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Monaco'yu taşıyan Slimani sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN