Zeki Çelik'li Lille rahat kazandı
Fransa Lig 1'in 3'üncü haftasında Lille sahasında Guingamp'ı 3-0 mağlup etti.
Fransa Lig 1'in 3'üncü haftasında Lille sahasında Guingamp'ı 3-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ligin 3'üncü haftasında sahasında Guingamp ile karşılaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Xeka ile 10 ve 73'üncü dakikalarda Jonathan Bamba kaydetti.
Mehmet Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 7'ye çıkartarak 3'üncü sıraya yükseldi. Guingamp ise 3'üncü maçında da puan alamadı ve haftayı puansız noktaladı.
- 26.8.2018 18:36
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Zeki Çelik'li Lille rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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