Zeki Çelik'li Lille rahat kazandı – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Zeki Çelik'li rahat kazandı

    Zeki Çelik'li Lille rahat kazandı

    1'in 3'üncü haftasında sahasında 'ı 3-0 mağlup etti.

    1'in 3'üncü haftasında sahasında 'ı 3-0 mağlup etti.

    Milli futbolcu 'in formasını giydiği Lille ligin 3'üncü haftasında sahasında Guingamp ile karşılaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Xeka ile 10 ve 73'üncü dakikalarda Jonathan Bamba kaydetti.
    Mehmet Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

    Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 7'ye çıkartarak 3'üncü sıraya yükseldi. Guingamp ise 3'üncü maçında da puan alamadı ve haftayı puansız noktaladı.

    1. 26.8.2018 18:36
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