Neymar müjdeyi verdi – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    müjdeyi verdi

    Neymar müjdeyi verdi

    'nin Brezilyalı yıldızı , "Bu formayla meydan okumaya devam edeceğim" diyerek ekibinde kalacağını açıkladı

    'nin Brezilyalı yıldızı , "Bu formayla meydan okumaya devam edeceğim" diyerek ekibinde kalacağını açıkladı

    1. 21.7.2018
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