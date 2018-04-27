PSG'de Emery dönemi sona eriyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'de Emery dönemi sona eriyor

    PSG'de Emery dönemi sona eriyor

    1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain'in () teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

    Basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, 'den sezon sonunda ayrılacağını belirterek, "Futbolculara ayrılık kararımı söyledim. Başkan Nasır el-Halifi'ye, spor direktörü Antero Henrique'ye, taraftarlara ve oyunculara iki sezon boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Sevilla ile 3 kez üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından 2016'da PSG'ye geçen Emery, takımı ile bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

    1. 27.4.2018 16:40
    2. Güncelleme: 27.4.2018 16:44
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