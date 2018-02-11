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    11 Şubat 2018, Pazar
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    'ye 'ın golü yetti

    PSG'ye Neymar'ın golü yetti

    Fransa Birinci Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Toulouse'u 'ın golüyle 1-0 yendi

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında lider Paris Saint-Germain (), deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

    Toulouse Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Brezilyalı futbolcu kaydetti.

    26 yaşındaki Neymar, ligde çıktığı son dört maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Bu sonuçla PSG puanını 65'e çıkarırken, Toulouse ise 26 puanda kaldı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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