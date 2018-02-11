Fransa Birinci Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Toulouse'u Neymar'ın golüyle 1-0 yendi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup etti.
Toulouse Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Brezilyalı futbolcu Neymar kaydetti.
26 yaşındaki Neymar, ligde çıktığı son dört maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla PSG puanını 65'e çıkarırken, Toulouse ise 26 puanda kaldı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
PSG'ye Neymar'ın golü yetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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