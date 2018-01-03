 Neymar'dan başkası alamazdı! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan başkası alamazdı!

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>'dan başkası alamazdı!

    'ın yıldız oyuncusu , 2018 yılına ödülle giriş yaparak Avrupa'da top koşturan en iyi Brezilyalı'ya verilen Samba D'or'un sahibi oldu.

    Taraftarlar, gazeteciler ve Brezilyalı eski futbolcuların oylaması sonucunda , Barcelona'ya transferi gündemde olan Philippe Coutinho ve Real Madrid'ın sol beki Marcelo'yu geride bıraktı.

    Daha önce 2014 ve 2015 yıllarında Barcelona forması ile bu unvana layık görülen 25 yaşındaki oyuncu, ödülü üçüncü kez kazanmış oldu.

    Sezon başında 222 milyon Euro'luk rekor transfer bedeliyle Paris St Germain'e transfer olan , istatistikleriyle göz doldurdu.

    Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 gol atan yıldız isim, 14 golün de hazırlayıcısı oldu.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:12
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