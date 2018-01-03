Taraftarlar, gazeteciler ve Brezilyalı eski futbolcuların oylaması sonucunda Neymar, Barcelona'ya transferi gündemde olan Philippe Coutinho ve Real Madrid'ın sol beki Marcelo'yu geride bıraktı.

Daha önce 2014 ve 2015 yıllarında Barcelona forması ile bu unvana layık görülen 25 yaşındaki oyuncu, ödülü üçüncü kez kazanmış oldu.

Sezon başında 222 milyon Euro'luk rekor transfer bedeliyle Paris St Germain'e transfer olan Neymar, istatistikleriyle göz doldurdu.

Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 gol atan yıldız isim, 14 golün de hazırlayıcısı oldu.