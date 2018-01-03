Neymar'dan başkası alamazdı!
Paris Saint Germain'ın yıldız oyuncusu Neymar, 2018 yılına ödülle giriş yaparak Avrupa'da top koşturan en iyi Brezilyalı'ya verilen Samba D'or'un sahibi oldu.
Taraftarlar, gazeteciler ve Brezilyalı eski futbolcuların oylaması sonucunda Neymar, Barcelona'ya transferi gündemde olan Philippe Coutinho ve Real Madrid'ın sol beki Marcelo'yu geride bıraktı.
Daha önce 2014 ve 2015 yıllarında Barcelona forması ile bu unvana layık görülen 25 yaşındaki oyuncu, ödülü üçüncü kez kazanmış oldu.
Sezon başında 222 milyon Euro'luk rekor transfer bedeliyle Paris St Germain'e transfer olan Neymar, istatistikleriyle göz doldurdu.
Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 gol atan yıldız isim, 14 golün de hazırlayıcısı oldu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:12
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 6
Yorum
sdf sdf ekici oynayacak ve eljif var bırakın artık müsrüfliği
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Transfer bugün bitecek!
Toplam 1
Yorum
slimaniiiiii Fiko başkan maliye bakanı olsa memleket şahlanır :D
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 8
Yorum
ilker sayın kocaman ukranya milli takımının orta sahası ve kanatları süper iş yapar
Neymar'dan başkası alamazdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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